Elvira, Il teatro al lavoro. Al Mariani arriva il film su Toni Servillo: l’attore incontra il pubblico

A latere dello spettacolo di e con Toni Servillo Elvira (in scena fino al 2 dicembre al Teatro Rasi), domenica 1 (ore 19 e 21.15)

lunedì 2 e martedì 3 dicembre (ore 18.30) si terrà al Cinema Mariani di Ravenna la proiezione del film documentario Il teatro al lavoro di Massimiliano Pacifico, con Toni Servillo. Le proiezioni sono realizzate in collaborazione con Cinemaincentro Pellicole d’autore al Cinema Mariani. Domenica 1 dicembre Toni Servillo incontrerà il pubblico tra le due proiezioni in programma.

Elvira

Il teatro al lavoro di Massimiliano Pacifico

Il film – coprodotto nell’ambito della Mostra 1987/2017 Trent’Anni Uniti e presentato in anteprima, nell’ambito delle “notti veneziane”- Giornate degli Autori-Festival di Venezia 2018 –

racconta l’avventura umana e artistica per la creazione dello spettacolo Elvira (Elvire Jouvet 40) dalle prove alla Biennale di Venezia nel 2016, al debutto al Piccolo di Milano fino all’approdo al Théâtre de l’Athénée a Parigi, intitolato a Louis Jouvet. Toni Servillo incontrerà il pubblico tra le due proiezioni di domenica 1 dicembre

Biglietti Film

Domenica 1: Intero € 10,00 – Ridotto € 8,00; lunedì 2 e martedì 3 dicembre: Intero € 6,50

Ridotto (Web – Over 65 – convenzioni – universitari): 5,50

Soci La BCC ravennate, forlivese, imolese: 5,00; Under 25: € 4,50

I biglietti saranno in vendita anche al Teatro Rasi nelle sere di spettacolo

Biglietti spettacolo al Rasi

Settore unico

intero 30 €, ridotto* 26 €, under30 18 €, under20 9 €

*Cral e gruppi organizzati, docenti, oltre i 65 anni, iscritti all’Università per gli Adulti

Bosi Maramotti, Soci Coop Alleanza 3.0, EspClub Card, Soci BCC, tessera Touring Club Italiano

BIGLIETTERIE

Teatro Alighieri – via Mariani 2 – Ravenna. Tel. 0544 249244

Teatro Rasi – via di Roma 39 – Ravenna. Tel. 0544 30227

INFORMAZIONI

www.ravennateatro.com