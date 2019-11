Lugo: grande festa nel weekend per il cinquantennale del Rione Madonna delle Stuoie

A Lugo sarà grande festa nel weekend per il cinquantennale del Rione Madonna delle Stuoie. Nel ’69 al Comitato per la tradizionale Festa del Ghetto, vennero affiancati, su proposta della Pro Loco, i comitati per i Rioni Cento, Brozzi e Madonna delle Stuoie, dando una struttura più organizzata a tutti e quattro i territori lughesi, in parte già molto identitari grazie ai loro abitanti.

Per celebrare questa ricorrenza con i propri rionali e con la città, il Rione Madonna delle Stuoie ha allestito, nella tensostruttura riscaldata del Maracanà, in via Madonna delle stuoie, uno splendido stand gastronomico.

Nella tradizione il menù è tutto incentrato sul “Messer Maiale, perché del porco non si butta via niente”, come cita il menù della festa. La scelta sulla carta si basa sulla decennale esperienza dei cuochi dell’Hosteria dei Mercanti, con alcune sorprese da scoprire. Si parte dagli antipasti a base di salumi e formaggi, passando per i primi con la sfoja lorda o la pasta e fagioli. Per continuare con i secondi, in testa lo Schidione, piatto rivelatosi molto apprezzato nei 9 giorni di Contesa Estense, e terminare con golosi dolci, tra conferme e sorprese di stagione. Non vengono dimenticati neppure i più piccoli, con un menù pensato solo per loro.

Le cucine saranno aperte sabato 30 novembre a partire dalle 19 e domenica 1 dicembre sia a pranzo (dalle 12) che a cena (dalle 19).

Per info e prenotazioni: 3889539415.