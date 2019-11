‘Per amore del Vero’: a Ravenna arriva il libro che celebra la breve vita di Marino Pascoli

Sabato 30 novembre, alle 17, nella sala Spadolini della biblioteca Oriani di Ravenna, si terrà la presentazione del libro “Per amor del vero – La breve vita di Marino Pascoli” alla presenza degli autori Cesare Albertano e Saturno Carnoli.

Interverranno Eugenio Fusignani, Gianfranco Tondini, Alessandro Luparini. L’iniziativa è promossa dalla Cooperativa Mazzini e Case Repubblicane e dall’associazione nazionale Veterani Reduci Garibaldini (A.N.V.R.G.) con il patrocinio del Comune.

“E’ molto importante – afferma il vicesindaco Eugenio Fusignani – ricordare la figura di Marino Pascoli che sacrificò la giovane vita per un ideale di libertà maturato attraverso la sua formazione mazziniana e repubblicana che lo guidò da subito verso la parte giusta da cui stare anche dopo il 25 aprile”.

Il libro “indaga la drammatica vicenda di Marino Pascoli per rintracciare le verità più profonde senza cedere ad alcuna retorica celebrativa, evidenziando le specificità politiche, ideologiche e sociali della Ravenna della prima metà del Novecento, ricostruendo l’intricato e conflittuale contesto delle relazioni fra le forze politiche locali, dalla Resistenza al nazifascismo, fino alle elezioni del 1948”. Il libro è stato stampato e promosso a cura dell’associazione anarchica “Aurora Libertaria”

La storia in breve

Marino Pascoli muore a 24 anni sulla strada di casa, da Mezzano ad Ammonite, la domenica del 4 gennaio 1948, colpito a morte da due sicari che non saranno mai identificati. Questa drammatica vicenda del dopoguerra ravennate ha lasciato anche dopo oltre 70 anni una inquietudine che ha spinto a rileggere questa storia particolare con più attenzione, sia per rintracciare in essa le relazioni con i processi storici più generali, sia per sottrarre all’oblio la straordinaria testimonianza di questo giovane intellettuale repubblicano combattente, che con la stessa imprudenza e coraggio dell’esperienza partigiana, continuò poi nell’immediato dopoguerra la lotta per la verità e contro le ingiustizie.