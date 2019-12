Al teatro Alighieri di Ravenna lo spettacolo “Insieme per la Legalità” incassa 1000 euro

Lo spettacolo “Insieme per la Legalità”, realizzato alla sala Corelli del teatro Alighieri di Ravenna il 24 novembre 2019 dalla direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate, che ha visto sul palco impegnati un gruppo di dipendenti dell’ente, in servizio anche in comune, ha totalizzato un incasso di 1000 euro che saranno destinati al progetto “Tutti i bambini e le bambine vanno a scuola”.

L’assessore alle Politiche sociali, Valentina Morigi, ha dichiarato quanto segue: “Ringrazio la direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate e i dipendenti che si sono messi in gioco salendo sul palco per la sensibilità e l’impegno dimostrati. Si tratta di un gesto molto apprezzato, il cui contributo servirà fin da subito ad acquistare il materiale scolastico e i grembiuli nell’ambito del progetto che da sette anni portiamo avanti per ridurre il divario sociale tra le famiglie e permettere ai bambini e alle bambine di affrontare lo studio più serenamente, come è loro diritto”.