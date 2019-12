Massa Lombarda. La scuola di musica “A. Ricci” e gli istituti scolastici impegnati in un progetto musicale

Al via un progetto di divulgazione musicale promosso dalla scuola di musica comunale “A. Ricci” in collaborazione con gli istituti scolastici di Massa Lombarda. Si comincia lunedì 2 e martedì 3 dicembre 2019 con una serie di lezioni-concerto, per gli alunni di prima, all’interno della scuola media D’Acquisto. In questo caso gli insegnanti illustreranno ai ragazzi le varie tipologie di strumenti musicali.

Lunedì 16 dicembre invece sarà il turno del tradizionale incontro con le classi dei plessi Quadri e Torchi nella Sala del Carmine, dove gli insegnanti presenteranno ai ragazzi una selezione dei più conosciuti brani natalizi. Il progetto si concluderà con il laboratorio sul Pifferaio Magico che coinvolgerà tutte le quarte elementari nei mesi di gennaio e febbraio.