La sindrome dell’ovaio policistico al centro di un convegno a Lugo

È in programma venerdì 6 dicembre presso il Salone Estense della Rocca di Lugo il convegno dal titolo “L’ovaio policistico”, organizzato da ARTeBIOS del centro medico Demetra e coordinato dalla dottoressa Tiziana Bartolotti, direttore sanitario del centro, e dalla dottoressa Roberta Capucci.

Il convegno prevede 8 crediti Ecm per le seguenti categorie: medico chirurgo, biologo, dietista, infermiere, ostetrica e psicologo.

L’evento, gratuito, si svilupperà lungo tutto l’arco della giornata con inizio alle 8.15.

Il sindaco Davide Ranalli porterà il saluto dell’Amministrazione di Lugo.

“L’ovaio policistico è una patologia che interessa l’8-13 per cento della popolazione in età riproduttiva – spiega Tiziana Bartolotti- e, pur non essendo ancora note le cause, i fattori genetici, ambientali e lo stile di vita, rivestono sicuramente un ruolo importante nella sua espressione”.

“Alcune società scientifiche – chiarisce Roberta Capucci – hanno posto i criteri per la diagnosi nelle donne adulte, mentre non esiste una definizione condivisa per l’età pediatrica e quella dell’adolescenza, condizione che può esporre al rischio di ritardare l’identificazione dei segni ed il trattamento degli stessi”.

Lo scopo del convegno è quello di fornire ai discenti gli aggiornamenti riguardanti questa complessa sindrome, illustrando le nuove linee guida internazionali e favorendo il dialogo interdisciplinare al fine di migliorare la qualità di vita delle donne affette.

L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Lugo, dell’ordine dei medici della provincia di Ravenna e delle società scientifiche AOGOI, CECOS, CIS e SIRU.