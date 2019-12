Partono le iniziative natalizie per grandi e piccini organizzate dalla biblioteca Trisi di Lugo

Mercoledì 4 dicembre 2019 inaugura a Lugo, alle 17, la mostra “Accendi il Natale in Biblioteca”, dove sono esposte numerose Letterine di Natale appartenenti alla collezione privata di Maria Sangiorgi Marangoni. Non solo, in programma anche “L’Albero di Natale più dolce del mondo”. Durante l’evento i bambini appenderanno a un grande albero i biscotti da loro realizzati nel laboratorio “Mani in pasta” presso la pasticceria La Dolceria di Lugo. A seguire ci saranno delle letture sotto l’albero che verrà illuminato.