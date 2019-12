“Quattro passi per Russi”: pubblicato il calendario degli appuntamenti per le festività natalizie

“Quattro passi per Russi” è il calendario degli appuntamenti per le festività natalizie realizzato dal Comune in collaborazione con il Consorzio dei Commercianti, la Pro Loco e altre Associazioni del territorio.

Come da tradizione il ricco calendario di eventi, la cui partenza è fissata al 7 dicembre 2019, animerà tutto il periodo delle festività (e oltre) con gli spettacoli della stagione teatrale di prosa e quelli dedicati ai ragazzi, le attività natalizie della Biblioteca e tante altre iniziative come il concerto di Natale della Banda Città di Russi e le mostre allestite nell’ex Chiesa in Albis (Pietro Lenzini), al “Puntoincomune” (Aleksandar Velichkovski e Aleksandra Miteva) e nella Sala “La Cassa” (Roberto Marchini e Clorinda dall’Aquila).

Infine, novità di quest’anno, per la prima volta in assoluto, è stata allestita a Russi (in piazza Dante) una pista di pattinaggio sul ghiaccio già in funzione dal primo dicembre 2019 sino al 6 gennaio 2020 nei seguenti orari: dall’1 al 22 dicembre ore 14-20 nei feriali e 10-12/14:30-24 nei festivi; dal 23 dicembre al 6 gennaio 2019 ore 10-12:30/14:30-24.

Il calendario completo e maggiori informazioni sul sito ufficiale del comune: www.comune.russi.ra.it