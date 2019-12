Alla Classense si discute di politica delle donne con Udi Ravenna

Chiedere ed ottenere l’apertura di un asilo nido, battersi per le scuole materne per tutti, aprire un consultorio nel proprio quartiere, lottare per la parità di salario e per il diritto al lavoro delle donne. E poi: immaginare ed esigere una riforma radicale del diritto di famiglia, manifestare per una maternità libera e consapevole, difendere le leggi sul divorzio e sull’aborto. Sono alcuni dei temi di politica delle donne e di Emilia Romagna di cui Udi Ravenna discuterà giovedì 5 dicembre, alla Sala Dantesca della Biblioteca Classense dalle ore 15 alle ore 18, in occasione della giornata di studi “Emilia Romagna: una storia di donne”.

Dopo il saluto dell’Assessora del Comune di Ravenna, Valentina Morigi, intervengono Caterina Liotti, curatrice del volume ‘Differenza Emilia. Teoria e pratiche politiche delle donne nella costruzione del modello emiliano (Bradypus 2018); Elda Guerra del Centro delle donne di Bologna. Segue la presentazione della ricerca inedita dedicata agli anni Settanta a Ravenna, a cura dell’autrice dell’indagine, Laura Orlandini.

Conclude i lavori Alida Castelli di UDI Nazionale. La giornata di studi, patrocinata dal Comune di Ravenna Assessorato Politiche e Cultura di Genere, é organizzata da Udi Ravenna, in collaborazione con Fondazione Casa di Oriani, Istituto Storico della Resistenza e dell’età contemporanea in Ravenna e Provincia, Centro documentazione donna di Modena, Casa delle donne di Ravenna.