Castel Bolognese. Incontro sul valore degli alberi per le questioni climatiche e la salute

L’associazione culturale Pietro Costa di Castel Bolognese ha promosso per giovedì 5 dicembre 2019 alle ore 20,30 – presso il Teatrino del vecchio Mercato – un incontro dibattito per discutere del valore degli alberi per le questioni climatiche e la salute delle persone.

“Gli alberi catturano l’anidride carbonica e le polveri sottili e rilasciano ossigeno. Ci aiutano a vivere e ci allungano la vita. Occorre quindi volere bene agli alberi come alle persone- sottolineano dall’Associazione che punta a sensibilizzare l’opinione pubblica – Molte persone tendono a vedere in prevalenza le problematiche causate dagli alberi”.

L’intervento principale della serata è affidato a Stefano Caroli, Tecnico del Servizio Ambiente e Giardini del comune di Faenza, esperto in campo da molti anni e apprezzato divulgatore. Parlerà di alberi e parchi in città e della corretta gestione del verde pubblico e privato.