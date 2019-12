Ritorna l’open day alla scuola Graziani dell’Istituto comprensivo Berti di Bagnacavallo

Giovedì 5 dicembre dalle 16.30 è in programma l’open day della scuola secondaria di primo grado Graziani dell’Istituto comprensivo Berti di Bagnacavallo. L’open day sarà l’occasione per inaugurare ufficialmente i rinnovati spazi scolastici di largo De Gasperi e via Cavour, a seguito dei lavori di adeguamento sismico eseguiti dal Comune di Bagnacavallo grazie a un finanziamento statale erogato tramite la Regione Emilia-Romagna.

Alle 16.30 si terrà l’inaugurazione ufficiale, alla presenza del sindaco Eleonora Proni, nell’edificio di largo De Gasperi. Seguirà uno spettacolo dell’illustratore Vito Baroncini, che ha curato le grafiche dei pannelli fonoassorbenti del grande atrio del plesso.

Alle 17.30 ci si sposterà nella sala polifunzionale dell’istituto, in via Cavour, per la presentazione del piano di studi della scuola secondaria di primo grado ai genitori e agli alunni delle classi quinte della scuola primaria.

Alle 18, poi, prenderanno avvio diversi laboratori didattici in entrambi gli edifici della scuola secondaria.

I lavori di adeguamento sismico dei due plessi della scuola secondaria di primo grado Graziani si sono definitivamente conclusi nella primavera scorsa. Durante l’estate sono stati eseguiti i traslochi e a settembre 2019 entrambi i plessi hanno potuto accogliere gli studenti per l’inizio dell’anno scolastico.

Per informazioni: www.comune.bagnacavallo.ra.it – www.icbagnacavallo.edu.it.