A Faenza torna il “10 Days temporary shop” del design autoprodotto

Un temporary shop all’insegna del design e dell’artigianato italiano,un luogo in cui trovare idee originali per regali unici: arriverà, alla sua 5° edizione, nella stessa location dell’anno scorso, la Galleria Ronchini in Corso Domenico Baccarini 15/A a Faenza.

L’inaugurazione con aperitivo si terrà venerdì 6 dicembre alle ore 17,00.

Esporranno:

WRITESKETCH&

ANOMALI

BAULHAUS

FRERES

FEDERICA BUBANI

PEPA FLACA

ILARIAI

ELVIRA KELLER

BONNE MAISON

COSMESI FURLANI

SIMONE LUSCHI

KRY

NALI ILLUSTRATION

FICHIHOME

ESSEPI

Il 10 Days proseguirà l’apertura dal 14 al 24 dicembre con orari 9.30-12.30 / 15.30-19.30.