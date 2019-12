Al Masini di Faenza i Concerti delle Ricorrenze in omaggio a Vittorio Monti, a 30 anni dalla sua scomparsa

Con i Concerti delle Ricorrenze Faenza rende omaggio alla memoria di Vittorio Monti a 30 anni dalla sua scomparsa e celebrare i 40 anni di attività sia dell’Associazione Musicale “Gabriele Fattorini” sia del Coro Polifonico Jubilate.

Vittorio Monti – oltre ad aver ricoperto incarichi di assessore nel Comune di Faenza per molti anni tra il 1955 e il 1975 – è stato fondatore, assieme a Padre Albino Varotti, dell’associazione musicale appena citata, per la quale ha ricoperto la carica di Presidente fin quasi alla sua scomparsa, avvenuta il 13 dicembre 1989.

Il primo concerto – che si terrà a Faenza nel Ridotto del Teatro Masini (Salone dei Cento Pacifici) venerdì 6 dicembre con inizio alle ore 20,45 – sarà dedicato alla classicissima e nobile formazione del Quartetto d’Archi, come simbolico omaggio a Vittorio Monti e alla Rassegna Internazionale del Quartetto d’Archi, da lui ideata e realizzata sin dai primi anni Ottanta, Rassegna poi proseguita fin verso la metà degl’anni Novanta. Il prestigioso PAUL KLEE 4TET, costituitosi nel 1996 a Venezia – composto dai violinisti Alessandro Fagiuoli e Stefano Antonello, da Andrea Amendola alla viola e Luca Paccagnella al violoncello – interpreterà musiche di Franz Schubert (Quartettsatz D 703), Samuel Barber (Quartetto op. 11) e Claude Debussy (Quartetto il sol op.10).

Il Quartetto d’Archi Paul Klee vanta un curriculum assai ricco di attività effettuata in Italia e all’estero, tra cui: Festival Internazionale di Santander (Spagna), Galway Arts Festival (Irlanda), Teatro La Fenice, Festival Internazionale di Alicante (Spagna), Teatro Regio di Parma, Cantiere d’Arte di Montepulciano, stagione Nuovi Spazi Musicali a Roma, Festival Romaeuropa, National Concert Hall di Dublino, Peggy Guggenheim di Venezia, Auditorium Nacional de Madrid. Si è esibito inoltre a Varsavia, Istanbul, Lisbona, Amburgo, Salisburgo, Ljubljana e al Festival “Under Construction” di New York. Il concerto successivo – in calendario martedì 10 dicembre alle ore 20,45 nella faentina Basilica di San Francesco – prevede l’esibizione del Coro Polifonico Jubilate, con Riccardo Tanesini all’Armonium e Denis Zardi al pianoforte, sotto la direzione di Martina Drudi. In programma musiche di Franz Schubert, Gabriel Fauré e Gioachino Rossini.

I Concerti delle Ricorrenze, promossi dall’Associazione Musicale “G. Fattorini”, si sono potuti organizzare grazie alla collaborazione con: Unione della Romagna Faentina, Comune di Faenza-Assessorato alla Cultura, BCC Credito Cooperativo ravennate forlivese e imolese, Agenzia Viaggi Palumbo.

Ingresso:

– Concerto del 6 dicembre (posto unico non numerato): intero euro 10,00; ridotto* euro 7,00; gratuito per i soci dell’Associazione “G. Fattorini” e i minori di anni 16. *Ridotto valido per le persone under 26 e over 65.

– Concerto del 10 dicembre: offerta libera. I soci dell’Associazione “G. Fattorini” possono prenotare il posto – entro giovedì 9 dicembre – telefonando ai seguenti numeri, disponibili anche per info: 0546 614676 – 388 1047968.