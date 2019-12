In vacanza al museo. Campus natalizio al Museo NatuRa

Dal 27 dicembre al 3 gennaio il Museo Natura di Sant’Alberto organizza il Campus natalizio “In vacanza al museo”, rivolto a bambine e bambini nate/i dal 2007 al 2012, con un programma di giornate di divertimento dedicate alla natura, agli animali, alle curiosità scientifiche e al Natale.

L’orario di ingresso è previsto dalle 8 alle 9 del mattino e l’orario di uscita dalle 12 alle 13.30.

Venerdì 27 dicembre i bambini potranno divertirsi con laboratori natalizi, per questa attività è richiesta la prenotazione entro domenica 22 dicembre.

Martedì 31 dicembre sarà una giornata ricca di giochi a squadre dedicati alla natura, mentre giovedì 2 gennaio, le attività saranno dedicate all’aspetto scientifico partecipando a “Museo in scienza”; per entrambe le attività è richiesta a prenotazione entro domenica 29 dicembre. Infine, venerdì 3 gennaio sarà organizzata una caccia al tesoro all’interno del museo, per questa attività è richiesta la prenotazione entro il giorno precedente.

Per partecipare è necessario avere con sé: merenda, una bottiglietta d’acqua e abbigliamento comodo.