Pinarella. Al via il primo appuntamento del “Welfare dell’Aggancio

All’interno del progetto “Welfare dell’Aggancio” riprendono, per la stagione 2019/2020, gli incontri mensili delle sentinelle pensati come momento di ascolto, confronto e condivisione di riflessioni, pensieri, ma anche di preoccupazioni e difficoltà che possono nascere nell’incontro quotidiano con l’altro.

Il primo appuntamento si terrà giovedì 5 dicembre 2019 alle ore 20.30 presso la Sede del Welfare dell’Aggancio in via Pinarella n. 17 (a fianco del Centro Risorse).

L’invito è rivolto alle sentinelle, agli attivatori e a tutti i cittadini che vivono con uno spirito di solidarietà l’appartenza alla propria comunità.

L’occasione costituirà anche un momento formativo per tutti i volontari e i cittadini interessati ad approfondire il tema relativo agli interventi a favore delle famiglie fragili e dei loro bambini, in un’ottica di prevenzione all’istituzionalizzazione proprio di questi ultimi.

Il calendario degli incontri in programma