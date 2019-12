Ravenna. Pomeriggio di letture per gli ottantacinque anni del poeta ravennate Eugenio Vitali

Venerdì 6 dicembre, con un appuntamento aperto al pubblico, si festeggeranno a Ravenna gli ottantacinque anni del poeta Eugenio Vitali. Il saluto del vice sindaco Eugenio Fusignani aprirà l’incontro alle 17 nella Sala Don Minzoni del Seminario, in piazza Duomo, 4.

A condurre l’evento lo scrittore Nevio Spadoni che si alternerà poi al microfono a Francesca Serra nella lettura di poesie del Vitali.

In programma anche interventi musicali di Laura, Anna e Claudio Rigotti e una poesia inedita del Vitali letta dalle piccole Lucia e Serena Vitali, nipoti del poeta.

Vitali negli anni ‘70 stupì l’Europa con il Libro d’Affissione, con cui tappezzò di poesie i muri delle principali città italiane, opera ora esposta permanentemente nella Biblioteca Classense.

Con dodici raccolte alle spalle Vitali nel 2005 è entrato a far parte dell’élite della poesia italiana pubblicando con Mondadori per L’Almanacco dello Specchio. Vitali ha scritto anche per la sua Ravenna, liriche e due raccolte, la più nota “Ravenna la durata di un trapasso” fu curata negli anni ‘80 con Claudio Marabini e lo scultore Carlo Zauli. E ha pubblicato anche con la sua Ravenna, con Le Edizioni del Girasole e, più recentemente con la SBC Edizioni.

Le liriche di Vitali sono tradotte in Francia, Germania e Polonia oltre che nella Repubblica Ceca con un intero libro del 2011 grazie a Zdenek Frybort, il curatore ceco de “Il Nome de La Rosa”.

La fortuna critica il Vitali ha avuto grandi protagonisti, Barberi Squarotti, Roberto Roversi, Maria Luisa Spaziani, Roberto Ruffilli, Davide Rondoni, Gino Ruozi sino allo stesso Nevio Spadoni.