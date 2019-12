Una folla curiosa e trepidante ha assistito questa mattina al taglio del nastro che segna l’apertura al pubblico del nuovo Mercato Coperto di Ravenna, integralmente rinnovato e ripensato per diventare una vera e propria nuova piazza coperta della città.

L’intervento era atteso da tempo e fortemente sentito da tutti i cittadini, che riacquistano così uno spazio centralissimo, dedicato non solo agli acquisti ma anche alla cultura e alla socialità. In tantissimi, come dimostrano le foto, hanno partecipato all’inaugurazione, curiosi di scoprire, dopo le anteprime fotografiche mostrate in questi giorni, quale sia davvero il risultato dell’importante riqualificazione.

di 23 Galleria fotografica inaugurazione mercato coperto 5 dicembre 2019









E i primi commenti colti al volo fra la folla sono stati tutti di ammirazione e stupore per il nuovo Mercato Coperto Ravenna.