Cervia. All’Ecomuseo del Sale inaugura la mostra “Il freddo e la neve…ti racconto una cosa”

Sabato 7 dicembre alle ore 18,00 al Magazzino del Sale, l’Ecomuseo del Sale e del Mare di Cervia inaugura la mostra “Il freddo e la neve…ti racconto una cosa”.

Il visitatore sarà subito proiettato in un mondo fatto di oggetti strani, curiosi, ma soprattutto piccoli e grandi cimeli di famiglia che raccontano storie personali, intime e senza tempo.

Oltre 40 cittadini cervesi hanno accolto la sfida dell’Ecomuseo e hanno contribuito alla realizzazione di questa esposizione, arrivata ormai alla nona edizione.

Un appuntamento dunque consolidato, che unisce persone diverse tra loro e che spesso neppure si conoscono, ma tutte animate dalla voglia di tramandare l’identità culturale della nostra città e condividere con altri cittadini e visitatori piccoli pezzi di vita vissuta.

Filo conduttore dell’evento è il freddo e la neve, quella neve che a Cervia spesso si fa attendere e che per qualcuno è amore incondizionato mentre per altri un evento temuto e da scongiurare, ma che in questo caso unisce tutti in una bella manifestazione di condivisione e partecipazione.

Ed è proprio la Comunità ad essere al centro degli interessi dell’ecomuseo e che diventa espressione del territorio e veicolo per tramandare ciò che ognuno di noi ha ereditato dal passato, il proprio vissuto e ciò che si desidera tramandare e trasmettere ai nostri figli.

La mostra rimarrà aperta dal 7 al 28 dicembre con i seguenti orari: tutti i giorni feriali dalle 15,30 alle 19,30, festivi e prefestivi dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,30. In contemporanea, all’interno dello stesso Magazzino del Sale sarà possibile visitare la mostra Natale a Cervia – artigianato artistico promossa da CNA e le splendide fotografie di Stefano Biserni nella personale Displacement NY.