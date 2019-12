Palazzo Rasponi di Ravenna, arriva la due giorni “Giocando&Giocando” dedicata al Natale

A Palazzo Rasponi di Ravenna torna “Giocando&Giocando” il 7 e 8 dicembre 2019. La manifestazione è realizzata in collaborazione con CNA Ravenna e si svolgerà in contemporanea a “Regali a Palazzo”.

Durante i due giorni saranno attivi tanti laboratori natalizi e artigianali, la casa di Babbo Natale, la cassetta per le letterine, la stanza dei Lego, lo spazio della creatività e l’Albero dei Desideri. Inoltre saranno presenti anche alcune attività extra, ad iniziare da domenica 8 mattina con il Trucca Bimbi di “Tata Fata” e l’arrivo nel pomeriggio di Babbo Natale.

Tutte le attività sono gratuite e verrà regalata ad ogni famiglia una Favola Natalizia e un libro dedicato all’artigianato, poiché quest’anno la manifestazione non vuole essere solo un momento di socializzazione e di gioco per tutti i bambini, ma anche due giornate dedicate alla manualità e al lavoro artigiano. I bambini produrranno

manufatti con materiali di riciclo, in carta e in mosaico, che poi potranno portare a casa ed utilizzare.

Giocando&Giocando non dimentica però il suo doppio aspetto, ludico e di sensibilizzazione. Infatti parteciperà alla Manifestazione lo IOR (Istituto Oncologico Romagnolo), che, come anno scorso, sarà presente con i suoi palloncini per la raccolta fondi oncologica. E PerepèTazum i clown di corsia di Pediatria di Ravenna, che anche quest’anno

divertiranno i bambini con le loro mille forme di palloncini. Inoltre, la Onlus ANFFAS sensibilizzerà i ragazzi, portando anche laboratori per giovani con disabilità.

Anche quest’anno si potrà trovare il magico Elfo che riceverà i bambini all’ingresso di Palazzo Rasponi a Ravenna, accanto all’Albero dei Desideri, dove tutti i bambini potranno appendere i loro desideri natalizi.

Le ragazze di “Fata Buttega” porteranno la loro gioia oltre che con i laboratori, con la bellissima casetta di Babbo Natale. Giocando&Giocando è patrocinato dal Comune di Ravenna e vuole essere anche quest’anno un regalo per tutti i bambini, da parte dell’associazione Lov-ER, e degli sponsor Terme Punta Marina, FICO Eataly World Bologna, Esp, Zoo Safari, Conad di Via Tacchini e via Newton LO.AN.S, Conad di via Randi e Cesarea D.M.C, Romagna Acque, BPER Banca.