A Lugo accese le luminarie e l’albero di Natale

Festa a Lugo per l’accensione delle luminarie e dell’albero di Natale, sistemato anche quest’anno al centro della pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Mazzini. Sabato 7 dicembre 2019 il centro si è infatti illuminato con le numerose luminarie, offerte dal consorzio AnimaLugo, che coloreranno la città per tutto il periodo delle festività.

Ad accompagnare la giornata di festa, l’esibizione del gruppo corale Alea Dunant di Lugo, andato in scena subito dopo l’accensione ufficiale dell’albero e delle luminarie, alla presenza dell’Amministrazione comunale.

Tante le iniziative e attività che animeranno il centro per oltre un mese di appuntamenti nel capoluogo e nelle frazioni. La pista di pattinaggio dentro al Pavaglione resterà aperta fino al 12 gennaio 2020. Sempre in piazza Mazzini sono presenti giostre per i più piccoli e una casetta gestita dai volontari della consulta del volontariato della Bassa Romagna.

“Diamo nuovamente il via all’atmosfera natalizia a Lugo, lo facciamo dalla piazza Mazzini, all’interno del Pavaglione che l’anno scorso abbiamo inaugurato per restituire alla città un suo importante simbolo – ha dichiarato il sindaco Davide Ranalli -. La bellezza della nostra città, durante le festività, viene ancora più enfatizzata grazie alle luminarie e alle numerose iniziative che per oltre un mese animeranno Lugo e le sue frazioni. Proprio per questo, da qualche anno abbiamo deciso di festeggiare insieme il momento dell’accensione delle luminarie e dell’albero. Crediamo infatti che valori come la condivisione diano alla nostra comunità maggiore forza”.