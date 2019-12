A Lugo il concerto di Natale della scuola di musica Malerbi

Domenica 8 dicembre la scuola di musica Malerbi di Lugo propone il tradizionale concerto di Natale. L’appuntamento è alle 17 presso il centro sociale “Il Tondo”, dove si esibiranno cantanti, chitarristi e batteristi dei corsi di musica moderna in un pomeriggio dedicato alle musiche di Beatles, Elvis Presley, Franck Sinatra, Leonard Choen, Nirvana, Muse, Lady Gaga e tanti altri.

Gli insegnati che hanno preparato lo spettacolo sono Franco Ranieri per le chitarre elettriche Veronica Nigro e Roberta Montanari per il canto e Alessandro D’Altri per la batteria. A metà concerto ci sarà il consueto scambio di auguri con spumante e panettone. L’ingresso è libero.