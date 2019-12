Acceso l’albero di Natale a Russi

A Russi partito il programma natalizio sabato 7 dicembre 2019 con l’accensione dell’albero di Natale in piazza Dante. Ad allietare l’occasione il coro gospel “Voices of Joy” diretto da Daniela Peroni.

Nella giornata di oggi, nelle vie del centro storico, è partito il trenino di Osvaldo mentre, in via Cavour, è stata inaugurata la mostra “La filatrice di Sogni”. Sempre nel pomeriggio, nella sala “La Cassa” in Corso Farini sono scattati i percorsi comunicativi di arte e vita di Roberto Marchini e Clorinda Dell’Aquila. Alle 18,30 nell’ex Chiesa in Albis in Piazza Farini, al via la mostra “Il Corpo delle Immagini” di Pietro Lenzini. A seguire Puntoincomune in Piazza Farini “12” di Aleksandar Velichkovski e “Ermaphrodite” di Aleksandra Miteva.