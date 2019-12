Punta Marina Terme. Annullati appuntamenti delle feste natalizie, forte malcontento dei cittadini

Il consiglio della Pro Loco di Punta Marina Terme ha comunicato l’annullamento di tradizionali appuntamenti delle feste natalizie. In particolare, non sarà allestito il presepe e non si svolgeranno la festa della Polenta e quella della Befana. La cittadinanza ha espresso celermente il proprio malcontento su internet, in particolare nella pagina facebook della Pro Loco di Punta Marina.

Nel corso di un’assemblea pubblica convocata appositamente per spiegare alla cittadinanza le motivazioni che hanno portato all’annullamento delle suddette attività, la Pro Loco di Punta Marina Terme ha dichiarato che: “In occasione della scadenza della concessione del locale che abbiamo a disposizione al parco pubblico e con la prospettiva di un rinnovo, abbiamo provveduto a liberare i locali al fine di effettuare i da tempo necessari lavori di manutenzione e adeguamento della struttura al nostro uso in conformità alle norme di legge. Le nostre attrezzature sono state momentaneamente collocate in altro luogo e quindi non sono disponibili all’uso. Le forze a nostra disposizione, il prezioso lavoro dei volontari, sono impiegate nella realizzazione di questo progetto a cui teniamo molto”.

Pro Loco Punta Marina Terme ha inoltre pubblicamente ringraziato le attività socie e i commercianti per il generoso contributo nella realizzazione dell’allestimento concernente le luminarie. Il consiglio ricorda infine che le attività commerciali sono aperte nel periodo natalizio.