Cervia, al via laboratorio di Scambiamenti che trasforma i vecchi libri in oggetti d’arte

Martedì 10 e martedì 17 dicembre alle 20.30 si terrà Tagliamenti, il laboratorio artistico gratuito di Scambiamenti che utilizza la carta dei libri. Se è vero che tutti hanno nelle proprie case dei volumi vecchi che non si leggono più, Tagliamenti rappresenta l’occasione per trasformare questi oggetti in veri oggetti d’arte, e di farlo con le proprie mani.

A condurre i partecipanti in questo viaggio sarà l’artista Roberta Casadei, diplomata presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna con indirizzo sperimentale di restauro, che dimostrerà come partendo da carta di uso comune si possa creare qualcosa di fantasioso e insolito. Il laboratorio si svolgerà in due serate indipendenti l’una dall’altra (si può partecipare solo a una serata o a entrambe) ed è aperto a tutti: anche a chi è alle prime armi avrà la possibilità di creare un manufatto, da usare anche come originale regalo di Natale.

Per partecipare, occorre inviare una mail a scambiamenti@comunecervia.it, contenente nome, cognome e numero di telefono.

L’appuntamento è in via Ippolito Nievo, 2 a Cervia. Per qualsiasi informazione, ci si può mettere in contatto con Scambiamenti, scrivendo al 3382196514, oppure via Facebook collegandosi alla pagina Scambiamenti – Spazio Culturale.