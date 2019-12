“Nell’unione per le differenze”: il bilancio di un anno di prevenzione di Sos Donna Faenza

Lunedì 9 dicembre alle ore 11.00 presso la Sala Gialla del Comune di Faenza l’Associazione Sos Donna di Faenza, in collaborazione con l’Unione della Romagna Faentina invita i giornalisti alla conferenza stampa sulla conclusione del progetto “Nell’Unione per le differenze”, che per un anno intero e intenso ha promosso un cambiamento e un rinnovamento culturale come contrasto alla violenza sulle donne attraverso tante attività di prevenzione e consapevolezza anche nelle scuole.

Unitamente all’Associazione SOS Donna e all’Unione della Romagna Faentina, tutti i partner di progetto e precisamente l’Associazione Teatro Due Mondi, la Cooperativa Teatro del Drago e Muoviti della Cooperativa Libra, racconteranno il percorso di prevenzione messo in atto durante il 2019, gli effetti legati alla sensibilizzazione anche dei più giovani, gli obiettivi raggiunti e gli strumenti e i linguaggi proposti dal Progetto finanziato dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del sostegno alle pari opportunità e al contrasto delle discriminazioni ed alla violenza di genere.

Saranno presenti Claudia Gatta, Assessora ai Servizi sociali, Politiche abitative e casa, Pari opportunità del Comune di Faenza; la consigliera di Casola Valsenio Dorothee Bulling; Raffaella Meregalli, Operatrice dell’Associazione SOS Donna di Faenza; Michele Piga, servizio di intervento psicologico per uomini che agiscono violenza Muoviti gestito dalla Coop Sociale Libra; Alberto Grilli e Tanja Horstmann di Teatro Due Mondi; Roberta Colombo di Teatro del Drago.