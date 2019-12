C’è ancora tempo per iscriversi ai corsi dell’Università per adulti di Lugo

È possibile iscriversi ai corsi dell’Università per adulti di Lugo per il nuovo anno fino al 19 dicembre.Gli orari di apertura della segreteria (Viale degli Orsini n. 6) per le iscrizioni sono i seguenti: dal lunedì al giovedì dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.

I corsi proposti trattano di: Anatomia umana e neuroscienze, Antropologia culturale, Astrofisica, Benessere psicofisico: la nutrizione nella vita quotidiana e fitoterapia, Cinema (a Fusignano e Voltana), Antica Cucina Romagnola (a S. Potito), Egittologia, Enologia, Finanza, Fotografia, Informatica (Base – Applicazioni di Google su smartphone Android), Inglese per viaggiare, Letteratura italiana: I Promessi Sposi, Poesia sacra e profana nel XIII° sec. e Pagine gialle, Mosaico (a San Lorenzo), Musica (a Lugo e a Voltana), Ricamo, Romagna: natura e civiltà, Scrittura creativa, Storia dell’arte, Storia del teatro, Storia La II° guerra mondiale, Storia locale (a Bagnacavallo), Storia dell’emancipazione femminile (a Voltana), Tedesco 3° liv., Teologia.

Per informazioni: tel. 0545 900197 – segreteria@unilugo.it – www.unilugo.it.