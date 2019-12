Faenza. Appuntamenti del programma infanzia del Centro Famiglie dell’Unione della Romagna Faentina

Per Nati per Leggere (0/1 anno) l’appuntamento è mercoledì 11 dicembre dalle 10 alle 12: Conosciamo insieme i benefici della lettura e i libri più adatti nel primo anno di vita!

L’incontro sarà trattato insieme a pediatra, bibliotecarie della biblioteca Manfrediana Sezione Ragazzi, pedagogista del Centro per le Famiglie e un volontario di Nati per Leggere e si svolgerà presso la sede del Centro per le Famiglie, Via San Giovanni Bosco 1 – secondo piano – Faenza

Per mamme e papà appena nati…e i loro bimbi (0/1 anno) il 13 gennaio 2020 dalle 10.00 alle 12.00 ( Iscrizione obbligatoria) è in programma “Prevenzione degli incidenti e primo soccorso al neonato” con Maria Luisa Fiumana, Pediatra, presso la sede del Centro per le Famiglie, Via San Giovanni Bosco 1, secondo piano.

Per Spazio gioco, al Centro Famiglie tutti i lunedì dalle 16.00 alle 18.00 è disponibile uno spazio allestito per giocare liberamente e fare nuove esperienze! (0-3anni) “Bimbi, genitori, nonni e amici…venite a giocare con Nello l’Asinello”

Lunedì 16 dicembre 2019 ultimo appuntamento del 2019, l’attività riprende lunedì 13 gennaio 2020.