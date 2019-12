A Mezzano le riprese del film Diabolik dedicato al celebre personaggio dei fumetti

Il Corriere di Romagna riporta che a Mezzano, frazione di Ravenna, negli spazi della Marine Consulting, è approdato il set dei Manetti Bros per continuare le riprese del film dedicato a Diabolik, celebre personaggio del mondo dei fumetti nato dalle menti di Angela e Luciana Giussani. Si tratta di una notizia inaspettata per il ravennate, anche per quanto concerne la scelta della location.

Marine Consulting è un’azienda che si occupa di fornire servizi subacquei e di ingegneria marina, operando anche in ambito off-shore e nelle aree portuali. Quanto al film incentrato su Diabolik, le lavorazioni del film hanno già toccato location italiane quali Bologna, Milano e Trieste. Nel cast del film prodotto dai Manetti Bros ci saranno Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio Mastandrea.