Cervia. Concerto di Natale in Duomo, promosso da Lions Club Milano Marittima 100 & So.San

Lions Club Milano Marittima 100 & So.San hanno promosso il Concerto di Natale.

Si è tenuto, presso il Duomo di Cervia il concerto di Natale che sarà proposto a Betlemme e Gerusalemme, organizzato dai Lions MM 100 in collaborazione con So. San e il maestro Paolo Olmi.

I tre brani classici proposti in Duomo, hanno reso speciale la serata di musica e solidarietà, durante la quale sono stati raccolti prodotti per l’igiene personale: quarantotto dentifrici, quarantuno spazzolini tra shampoo e bagno doccia e una trentina di prodotti vari, i Lions hanno raccolto il tutto per gli utenti di Casa amica.

Le attività del Club Lions Milano Marittima 100 sono in fermento e sabato 14 dicembre saranno in comune per sostenere la comunicazione poetica.