Incontro con l’Associazione “Adriano Guerrini” di Lugo per una vacanza studio a Wexford

Mercoledì 11 dicembre, presso il Salone Estense della Rocca di Lugo si terrà alle 20 un incontro formativo sulla possibilità di una vacanza studio in Irlanda, più precisamente a Wexford, organizzata dall’Associazione Gemellaggi e relazioni internazionali “Adriano Guerrini” di Lugo.

L’opportunità, in collaborazione con Slaney Language Center di Wexford-Irlanda, è rivolta sia ad adulti che a ragazzi e mira al miglioramento della capacità di comunicare in inglese e a una conoscenza attiva e partecipata della realtà irlandese. Il termine ultimo per le adesioni per la vacanza studio è il 31 gennaio 2020. Per informazioni chiamare 333 2006183 oppure 340 9248117.