La cervese travel blogger Vittoria Laghi protagonista del video “La mia vita gluten free”

La cervese Vittoria Laghi, 27enne eclettica fondatrice del blog No Toast for Breakfast, è la protagonista di un video che andrà in onda domani 11 dicembre alle 15.00; nel video, Vittoria racconta la sua vita da celiaca per testimoniare come sia possibile convivere al meglio con questa intolleranza, raggiungendo ambiziosi obiettivi personali e professionali.

Dottoranda in Ingegneria delle Costruzioni, amante dei grattacieli, appassionata dell’insegnamento, instancabile viaggiatrice, travel blogger ed ex velista, Vittoria Laghi è la fondatrice del blog No Toast for Breakfast in cui condivide le sue esperienze senza glutine in giro per il mondo. Vive a Cesena ed è originaria di Cervia, città in cui vive la sua famiglia e da cui torna nel fine settimana. Imperdibili i suoi consigli su come mangiare bene e gluten free fuori casa, in Italia e all’estero. Il video di Vittoria sarà on line domani 11 dicembre alle ore 15.00 sulla pagina facebook di Schär e sul sito www.lamiavitaglutenfree.it.

Vittoria è tra i protagonisti del progetto Schär “La mia vita Gluten Free” in cui 7 personaggi molto diversi tra loro per stile e passioni e che di celiachia ne sanno qualcosa, raccontano la propria vita quotidiana per dimostrare che oggi essere celiaci non costituisce un limite per condurre una vita serena e gioiosa, ricca di soddisfazioni personali e professionali. Il nuovo progetto del brand nasce con l’intento di dimostrare come oggi sia più semplice vivere una vita normale e di successo, affrontando positivamente la patologia. I testimoni selezionati, hanno consentito di approcciare in modo non convenzionale le problematiche legate alla convivenza con la celiachia, attraverso punti di vista molto differenti correlati alla specifica attività che ognuno di loro svolge. Il racconto in parole ed immagini della vita quotidiana attraverso l’esperienza personale non può che essere di esempio positivo a chi si confronta ogni giorno con le esigenze del vivere senza glutine. Gli altri protagonisti sono: l’ex rugbista oggi conduttore TV, Martin Castrogiovanni, lo chef Valerio Braschi, la beauty influencer Martina Luchena, la pasticcera e panificatrice Valentina Leporati, le food blogger Elena ed Eleonora e la pilota di motocross Rossella Comparato.