Alla biblioteca di Palazzo Corradini incontro sul “Panorama di Istanbul” di Melchior Lorichs

La Presidente del Campus di Ravenna Prof.ssa Elena Fabbri ed il Direttore del Dipartimento di Beni Culturali dell’Università di Bologna Prof. Luigi Canetti svelano la preziosa riproduzione lunga oltre 11 metri del Panorama di Istanbul disegnato dal Melchior Lorichs nel 1559 conservata presso la Biblioteca di Palazzo Corradini. L’evento rientra nella serie dei festeggiamenti per celebrare i primi 30 anni del Campus di Ravenna.

Il primo appuntamento è per giovedì 12 dicembre alle ore 17:30, presso la sala del Camino della Biblioteca del Campus a Palazzo Corradini, in Via Mariani 5 a Ravenna, durante il quale si presenterà il ciclo di letture trasversali e interdisciplinari tenute da esperti delle diverse discipline studiate presso il Campus di Ravenna, che analizzano il “Panorama di Istanbul” di Melchior Lorichs partendo dalla propria disciplina per poi legarsi a temi contemporanei che possono riguardare anche il rapporto con la città di Ravenna.

Gli incontri si tengono con cadenza quindicinale a Palazzo Corradini presso il Punto Ristoro, in Via Mariani 5. Di seguito il calendario degli incontri:

9 gennaio 2020: Maria Cristina Carile, Costantinopoli-Istanbul: tra visioni e monumenta

23 gennaio 2020: Simona Negruzzo, Gli Ottomani da un oceano all’altro: Piri Reis, ammiraglio e cartografo

7 febbraio 2020: Salvatore Cosentino, Costantinopoli ai tempi di Solimano il Magnifico

21 febbraio 2020: Gabriele Bitelli, La cartografia storica in ambiente digitale, nuovi metodi e approcci dalla Geomatica

5 marzo 2020: Gian Luca Tusini, Panorami, diorami e immersività ambientale tra prospettiva ed esperienza

19 marzo 2020: Giorgio Mangani, Melchior Lorichs pittore e cartografo di “controfatti”

3 aprile 2020: Giorgio Alberto Cassani, «…facendo di sé spalle assé medesimo» I progetti di Leonardo e Michelangelo per il ponte di Galata/Pera a Istanbul (1502-1506)

23 aprile 2020: Caterina Drigo, L’evoluzione della protezione dei diritti fra Oriente e Occidente

7 maggio 2020: Mario Neve, Vedute del mondo: cosa ha da insegnarci il panorama di Istanbul di Melchior Lorichs?

Maggiori informazioni su: https://eventi.unibo.it/trentennale-campus-ravenna/rappresentare-e-leggere-il-mondo