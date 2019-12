Da San Michele a Dubai, panettoni e pandori Deco portano la tradizione del Natale in tutto il mondo

Si produce a pieno ritmo nello stabilimento di Deco Industrie a San Michele. I forni e le linee aperte il 15 luglio sfornano quotidianamente panettoni e pandori che vengono esportati in ogni angolo del mondo, oltre che essere prodotti per l’Italia. “Sono stati organizzati 170 turni di lavoro e al momento sono già stati prodotti 3.200 tonnellate di panettoni e pandori, per un totale di circa 3.700.000 pezzi – dice Antonio Campri, presidente Deco Industrie – per garantire l’arrivo dei panettoni in Australia ma anche USA. La campagna iniziata a luglio non si fermerà perché panettoni classici e pandoro sono prodotti molto richiesti sia con il marchio Pineta che Giorgione”.

“Si tratta di prodotti di alta qualità realizzati con farina al 100% italiana”, conferma Alberto Ricci responsabile dello stabilimento.

Nella classifica dei dolci da ricorrenza più apprezzati in Italia svetta come sempre il panettone classico, seguito dal pandoro: “ma anche il farcito al cioccolato e al tiramisù sono molto apprezzati”, dice Campri.

I panettoni partiti per l’Australia ad agosto cosi come quelli imbarcati su nave per New York raggiungono la destinazione in un mese e poi vengono distribuiti nei supermercati stranieri. Mentre in Europa (tutta la CEE) il prodotto parte a ridosso del Natale come in una grande catena di montaggio i panettoni ravennati raggiungono le mete più esotiche, come Dubai e lontane, come l’Australia, per essere consumati a Natale, ma anche durante l’anno come colazione, seguendo il modello francese del pan brioche.

“Le ricette dei panettoni e pandori sono legati alla tradizione italiana e sono realizzati esclusivamente con grani coltivati, raccolti e macinati in Italia”, dice Ricci. Il grano italiano è la caratteristica dei prodotti lanciati da Deco Industrie sia per l’incartato a mano Giorgione con un grano pregiato e selezionato (per questo è venduto ad un prezzo più alto) sia per i panettoni e pandori a marchio Pineta, realizzati sempre con una farina italiana.

“Entrambi i prodotti – assicura Ricci – sono realizzati con i più alti standard di selezione e produzione, dopo attente analisi di ricerca del nostro laboratorio, che vanta un gruppo di super professioniste che lavorano per elaborare le ricette più ricche”.

L’attenzione per gli ingredienti non si limita alla farina: oltre a quella ottenuta dalla molitura del grano Giorgione, Deco Industrie punta a materie prime di prima scelta e tutte rigorosamente italiane, dal burro al latte, alle uova fresche, allo zucchero, così come il lievito madre utilizzati in ricetta.