Il rapper milanese J-Ax arriva a Ravenna per il firmacopie del suo nuovo album “ReAle”

Il rapper milanese J-Ax arriva anche a Ravenna. Tra le tappe del suo tour Instore Tour, è infatti prevista anche quella al centro commerciale Esp di Ravenna, martedì 28 gennaio. Sarà l’occasione non solo per firmare le copie del nuovo album “ReAle”, ma anche per assistere ad una piccolo live unplugged. Per entrare nell’area vicina al palco e nell’istore sono disponibili su www.ticketone.it 300 biglietti, del costo simbolico di tre euro. Tutte le informazioni sull’evento saranno disponibili nelle prossime settimane nella pagina Facebook e nel sito del Centro Commerciale Esp.