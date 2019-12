Ravenna. A 40 anni dalla morte di Serafino Ferruzzi la famiglia dona l’altare alla chiesa del Torrione

Ieri, martedì 10 dicembre, si è svolta la messa di consacrazione della chiesa di Santa Maria del Torrione di Ravenna. La cerimonia, officiata dall’Arcivescovo di Ravenna Mons. Lorenzo Ghizzoni è stata anche occasione per ricordare Serafino Ferruzzi, nel quarantennale della morte avvenuta il 10 dicembre 1979, in seguito ad un incidente aereo a Forlì..

Nella chiesa, gremita di persone, era presente tutta al Famiglia Ferruzzi, che ha voluto donare alla chiesa del Torrione l’altare e gli arredi del presbiterio.

Don Paolo Pasini e l’Arcivescovo hanno ringraziato la famiglia: “E’ una serata straordinaria per tutta la comunità ravennate – hanno dichiarato-. Oggi consacriamo Chiesa e Altare e commemoriamo Serafino Ferruzzi, un figura ancora oggi molto amata da tutta la città di Ravenna”.

Al termine della cerimonia è stata scoperta la targa, all’ingresso della chiesa: “Sua Eccellenza Monsignor Lorenzo Ghizzoni Arcivescovo di Ravenna e Cervia consacra la Chiesa. In questa occasione la Signora Alessandra Ferruzzi dona l’altare e gli arredi del presbiterio nel quarantennale della morte del padre, dott. Serafino Ferruzzi. Ravenna 10 dicembre 2019”.