Al Teatrino della Casa delle Aie di Cervia la commedia dialettale “Fe l’amor in ca de prit”

Prosegue venerdì 13 dicembre, alle ore 21, nel Teatrino della Casa delle Aie,il programma degli incontri della stagione culturale 2019-2020 a cura dell’Associazione Culturale Casa delle Aie Cervia in collaborazione con la Delegazione AIL Stefano Pirini di Cervia, Sezione di AIL Ravenna.

È in calendario la commedia dialettale “Fe l’amor in ca de prit” tre atti comici – Regia di Valentina Pezzi. Ingresso libero . Raccolta fondi in favore di AIL Ravenna (Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma). I

Sono 18 gli appuntamenti culturali settimanali del venerdì della stagione 2019-2020 in grado di soddisfare varie esigenze culturali. Gli incontri si concluderanno il 3 aprile 2020. Gli incontri del Teatrino delle AIE sono, aperti a soci e non soci, con ingresso gratuito. La commedia dialettale di venerdì si colloca all’interno di un programma di iniziative finalizzate a valorizzare l’associazionismo che opera nel settore del teatro dialettale. Il recupero e la valorizzazione del dialetto consentono di attingere alle radici storiche della Romagna. Il dialetto, o meglio i dialetti legati alle varie realtà territoriali, consentono di riscoprire una lingua concreta, carica di immediatezza, fortemente legata anche alle forme di espressione teatrale e poetica.

Alla realizzazione delle iniziative collabora attivamente la gestione del Ristorante della Casa delle Aie, che fa capo alla famiglia Battistini. Ogni venerdì vengono anche presentate delle offerte gastronomiche particolari legate ai piatti della tradizione romagnola.