Alla Casa Matha di Ravenna si parla di “CeRebrazioni Dantesche” con Dedi Baroncelli e Saturno Carnoli 

Venerdì 13 dicembre, alle ore 17 presso l’aula maggiore della Casa Matha in piazza A. Costa 3, si terrà il secondo appuntamento delle lezioni organizzate dal prof. Marcello Landi. Per l’occasione si terrà un incontro tra il serio e l’ironico su un tema caro ai ravennati.

Dedi Baroncelli e Saturno Carnoli offriranno al pubblico uno “scoop sensazionale”: la registrazione completa di una riunione immaginaria avvenuta tre anni fa in preparazione del 700° anniversario della morte di Dante organizzata dall’assessora alla cultura assieme ai rappresentanti della cultura e dell’arte cittadina. “La registrazione di quest’incontro sarà molto utile per capire cosa ci aspetta per il 2021, e come è stato concepito il programma. Ogni riferimento a persone esistenti o a fatti realmente accaduti è puramente casuale”, dicono gli organizzatori.

L’appuntamento inserito in più ampio programma legato ai Corsi di Istruzione Superiore curati dalla Casa Matha è aperto al pubblico.