Doppio appuntamento all’Olivetti-Callegari di Ravenna: Festival della Cultura Tecnica e Open night

Doppio appuntamento all’IPS Olivetti-Callegari venerdì 13 dicembre: a partire dalle 17.30, in occasione del Festival della Cultura Tecnica, gli studenti delle classi quinte presenteranno al pubblico varie applicazioni dei controllori a logica programmabile (PLC) tra cui il braccio robotico realizzato grazie alle competenze raggiunte nell’automazione.

Dalle ore 18.30 Open night dell’istituto in cui, ancora una volta, tutta la scuola sarà aperta per accogliere famiglie e studenti delle scuole medie e presentare i diversi indirizzi e le varie attività che contraddistinguono l’offerta formativa dell’IPS Olivetti-Callegari anche alla luce della riforma dei professionali.

La serata sarà anche un’occasione per far conoscere il percorso serale di Manutenzione e Assistenza Tecnica che permette agli adulti, nell’arco massimo di tre annualità, di ottenere il diploma di Stato completando il ciclo di studi eventualmente interrotto in passato o iniziandolo completamente.

Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.olivetticallegari.edu.it