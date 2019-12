Incontro sull’arte al Magazzeno Art Gallery di Ravenna con Claudio Spadoni

Secondo appuntamento con i venerdì di Magazzeno Art Gallery all’insegna dell’arte contemporanea. Questa volta si parlerà di gallerie, fiere e collezionismo insieme a Claudio Spadoni, storico e critico dell’arte, precedentemente direttore del MAR e Artefiera; Matteo Sbaragli, artista per anni legato con un contratto di esclusività ad Opera Gallery, una delle più importanti gallerie del mondo, che vanta 13 sedi come Parigi, New York, Dubai, Honk Kong e Seoul, per citarne alcune; Pavlos Mavromatidis , artista del gruppo CaCO3 e collezionista, ed infine Alessandra Carini, gallerista di MAG. Si cercherà di raccontare i meccanismi che regolano le gallerie d’arte e le fiere, i rapporti tra gli artisti, i galleristi e i collezionisti, per capirne gli intenti, le difficoltà ed anche le possibili evoluzioni future.

L’incontro comincerà alle 18:00 in via Magazzini Posteriori 37 a Ravenna. A seguire piccolo aperitivo. L’ingresso è come sempre gratuito.