Lugo: venerdì 13 dicembre modifiche alla viabilità in via Cardinal Massaia

Venerdì 13 dicembre, dalle 15 alle 19.30, sono previste modifiche alla viabilità in via Cardinal Massaia, a Lugo, in occasione della recita di Natale della Scuola Primaria Garibaldi.

La viabilità sarà così modificata: in via Cardinal Massaia è previsto un divieto di transito con obbligo di proseguire diritto per i veicoli che provengono da via Cento giunti all’intersezione con via Cardinal Massaia. Inoltre, è previsto un divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati nel tratto tra vicolo Cattaneo e viale Bertacchi.

In caso di maltempo la modifica della viabilità è prevista per mercoledì 18 dicembre.