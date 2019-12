Massa Lombarda. In piazza Matteotti giochi e divertimento con “Natale inmassa”

Venerdì 13 dicembre dalle 16.30 nella piazza Matteotti di Massa Lombarda arriva “Natale InMassa”. Per l’occasione i bambini potranno passare un pomeriggio all’insegna di gioco, musica e divertimento.

In piazza si potranno trovare gonfiabili, mercatini, una merenda per tutti e un laboratorio di palline natalizie. Si potranno inoltre ascoltare i canti di Natale del coro “Ettore e Antonio Ricci”. Non mancheranno food truck con vin brulé e altre specialità. Tutti i bimbi che porteranno una pallina per addobbare il grande albero della piazza riceveranno un simpatico regalo. Per l’occasione è inoltre visitabile nell’ingresso del Palazzo municipale l’esposizione natalizia di mattoncini per divertimento che anticipa “Mattoncini in Massa”, con gioco libero per bambine e bambini.

In tutte le attività aderenti a InMassa si potranno trovare sconti e promozioni per l’intero pomeriggio. L’iniziativa è organizzata da InMassa Rete di Imprese in collaborazione con il Comune di Massa Lombarda e l’Avis locale.