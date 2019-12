Una vita tra scuola e piante officinali: Casola dedica una serata al prof. Augusto Rinaldi Ceroni

Venerdì 13 dicembre, alle 20.30 nel Centro Culturale Polivalente “G. Spadolini”, in Via Fondazza a Casola Valsenio, si terrà una serata in ricordo del professor Augusto Rinaldi Ceroni, in occasione del 20° anniversario della scomparsa.

La serata sarà l’occasione per ricordare la figura e l’opera del professor Rinaldi Ceroni, preside e botanico, che – come si legge nella prefazione del libro scritto e curato da Beppe Sangiorgi nel 2000 – “ha dedicato tutta la sua vita, che ha coperto la parte centrale e finale del ‘900, alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio storico, monumentale ed ambientale ed anche umano di Casola Valsenio, dove era nato. Una missione svolta con sapere ed umanità seguendo, come riferimento, la scuola e il mondo delle piante officinali. Una scuola concepita e diretta in modo aperto e moderno, con un continuo e stretto rapporto con la realtà locale dalla quale trarre spinte innovative ed arricchimenti umani e culturali e alla quale offrire idee e fresche energie giovanili”.

La serata sarà aperta da alcuni interventi e testimonianze, a cui seguirà la proiezione del corto-documentario realizzato da Matteo Bellini per “Casola On Demand”, con video e immagini inedite.