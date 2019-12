A Conselice e nelle frazioni un Natale con tanti eventi, musica e animazioni 

Spettacoli, concerti e animazioni nel calendario degli appuntamenti natalizi di Conselice, in programma fino a lunedì 6 gennaio.

Dopo lo spettacolo di domenica 8 dicembre al teatro comunale dal titolo “Le vie del Tesoro” di e con Andrea Marchi, si prosegue sabato 14 dicembre alle 20.30 presso la Sala Polivalente di Lavezzola con lo spettacolo musicale “Chi ha rubato il Natale?” a cura dell’associazione culturale La Locomotiva.

Sabato 21 dicembre alle 15.30 è invece prevista la presentazione recitata del libro “Filastrocche nel cestino” di Renato Gadda al Ridotto del Teatro comunale. Letture recitate di G. Luigi Caravita, Dario Bolotti e compagnia Entelechia.

Spazio alla magica atmosfera del Natale domenica 22 dicembre dalle 15 alle 18 nel centro cittadino di Conselice con numerose iniziative rivolte ai più piccoli, ma non solo, con la casa e l’officina di Babbo Natale, spettacoli musicali, trenino, chioschi e bancarelle, a cura di Pro Loco Conselice, del Gruppo Alpini di Conselice e delle associazioni Vivi Conselice, Il Bianconiglio, Art Lab e Happywood.

Appuntamenti per martedì 24 dicembre e peri primi giorni del 202.

In piazza Foresti a Conselice alle 20.30 veglia natalizia con vin brulé, panettone e musica di Claudia Cieli Xmas Quartet.

Alle 22.30 si potranno ammirare i fuochi d’artificio a cura della Pro Loco, mentre a mezzanotte ci sarà la Messa Solenne di Natale nella chiesa di San Martino.

A Lavezzola, in piazza Caduti, i festeggiamenti iniziano alle 20.30 davanti la Scuola Primaria con la partenza della fiaccolata e il presepe vivente fino alla chiesa. Alle 21 spettacolo, animazioni, dolci, castagne, vin brulé e distribuzione di doni con Babbo Natale a cura del Comitato di Natale di Lavezzola.

Nel centro di San Patrizio è prevista per tutta la giornata la distribuzione del panettone agli anziani. Alle 20 arriva “Natale in Piazza” con vin brulé e dolci natalizi, seguito, alle 21.15, dalla Sacra rappresentazione del presepe vivente con partenza dalla Parrocchia (in caso di maltempo si terrà in chiesa), a cura della Parrocchia e dell’associazione Sagra del Tortellone Sanpatriziese.

Infine, alle 22.30 nella chiesa di San Patrizio viene celebrata la Messa di Natale, subito dopo in piazza proseguono i festeggiamenti con dolci natalizi e vin brulé.

Martedì 31 dicembre si rinnova l’appuntamento presso Teatro comunale di Conselice per un grande capodanno dalle 21 con “Un capodanno da ridere a Cusèls” con Stefano Nosei e il duo Marco Dondarini e Davide Dalfiume. A mezzanotte si festeggia con spumante e panettone.

Il primo appuntamento del 2020 è domenica 5 gennaio a San Patrizio, nella ex scuola elementare. Alle 20.30 ci sarà la Festa della Befana dove ogni bambino riceverà una calza. L’iniziativa è a cura dell’associazione Sagra del Tortellone Sanpatriziese e della Parrocchia di San Patrizio. A Lavezzola alle 20.30 nella Sala Polivalente ci sarà uno spettacolo musicale con canti delle favole Walt Disney eseguiti dal coro Le Delizie Armoniche a cura dell’associazione La Locomotiva.

Lunedì 6 gennaio sono previsti due appuntamenti a Conselice. In piazza Foresti alle 11 andrà in scena la Sacra rappresentazione dei Magi con a seguire la Messa Solenne e il Presepe a cura della Parrocchia di Conselice. Nel Teatro comunale, invece, alle 15 ci sarà la Festa della Befana con la distribuzione delle calze e la proiezione del film d’animazione “Il Grinch” (2018) organizzata dal Comune di Conselice in collaborazione con la Pro Loco. L’ingresso è gratuito.

Prosegue la rassegna “Natale in biblioteca”, con letture a tema e laboratori per i più piccoli, giovedì 19 dicembre alle 17, sempre presso la Biblioteca comunale “G. Righini Ricci” di Conselice e sabato 4 gennaio alle 10.30 con letture della Befana e laboratorio.

Le scuole festeggiano l’arrivo del Natale con canti natalizi e spettacoli musicali. Dopo l’evento della Scuola Primaria di Conselice, martedì 10 dicembre al Teatro comunale con “Canti di Natale”, si prosegue sabato 14 dicembre alle 9.00 presso il Palazzetto dello Sport di Conselice con “Natale in festa” organizzato dalla Scuola dell’Infanzia di Conselice.

Lunedì 16 dicembre invece alle 16.30 presso la Sala New Petrol di Lavezzola la Scuola Primaria di Lavezzola farà festa con Canti di Natale. Gli altri appuntamenti con le scuole saranno martedì 17 e mercoledì 18 dicembre alle 19.30 presso il Teatro comunale di Conselice con lo spettacolo musicale delle classi della scuola secondaria di 1° grado di Conselice a cura del prof. Primo Grandi; giovedì 19 dicembre alle 18 presso i locali della scuola i bimbi della Scuola dell’Infanzia di Lavezzola presentano “Girotondo di Natale”; venerdì 20 dicembre alle 20 presso la Sala New Petrol di Lavezzola le classi della scuola secondaria di 1° grado di Lavezzola presentano uno spettacolo musicale a cura del prof. Alberto Giovannini.