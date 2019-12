Al museo Classis la festa per i volontari e le volontarie dell’assessorato al Decentramento

Si svolgerà sabato 14 dicembre alle 14.30 al museo archeologico Classis, la festa per le volontarie e i volontari del Comune.

Un momento conviviale pensato per ringraziare pubblicamente tutti coloro che hanno scelto di svolgere volontariato nell’ambito dei consigli territoriali e allo sportello sociale per la non autosufficienza, offrendo il proprio tempo per supportare attività come la sicurezza dei bambini all’uscita della scuola, l’assistenza agli anziani, l’accompagnamento di disabili a visite mediche, o più in generale l’organizzazione di iniziative socialmente utili. Una comunità di oltre 250 cittadini e cittadine che si impegna con dedizione e generosità per rendere migliore la qualità della vita degli abitanti di tutti i territori. L’amministrazione comunale desidera in tal modo premiare il loro apporto e il loro esempio di partecipazione civica e di coesione sociale, ringraziandoli personalmente.

Grazie alla fattiva collaborazione di RavennAntica, nella suggestiva cornice del museo archeologico di Classe, un rappresentante dell’amministrazione ringrazierà e saluterà tutti i partecipanti a nome della città; a seguire visita guidata ai tesori del museo, consegna del panettone e dell’attestato di merito, buffet natalizio.

La festa si svolge in collaborazione con le associazioni di volontariato Ada, Auser e Anteas.