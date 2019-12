Al Teatro Socjale di Piangipane il concerto di beneficenza “Angel” con il coro “To be choir”

Il Centro Mousikè Società Cooperativa organizza per domenica 15 dicembre, alle 20.30, al Teatro Sociale di Piangipane, un concerto natalizio di beneficenza del coro “To be choir” dal titolo “Angel”.

Centro Mousikè è una nuova start-up operante sul territorio ravennate che si occupa di arte, percorsi terapeutici e movimento. È progettato da un gruppo di docenti di musica e terapeuti che mirano al beneficio della persona. Nel centro si possono trovare percorsi di studio musicale a tutti i livelli, percorsi di terapia con particolare attenzione alle disabilità, percorsi di yoga e pilates. Si trova a Ravenna, in Via Lago di Como 27/a.

Non è la prima volta che Centro Mousikè organizza un evento con finalità benefiche. Lo scorso anno infatti si è tenuto un concerto degli allievi di musica per raccogliere fondi a favore de “L’Orecchio Magico”, associazione ravennate che si occupa dei diritti di ragazzi audiolesi. È stato inoltre realizzato un videoclip musicale che ha coinvolto più di 100 studenti del Centro, i quali hanno cantato e suonato il brano “Blackbird” dei Beatles con un arrangiamento proprio ed il cui ricavato è stato investito per l’acquisto di materiale per le terapie.

“L’Arte aiuta la Terapia” è il motto da cui nasce e si sviluppa la filosofia del Centro Mousikè. “Dopo una meravigliosa estate di concerti all’alba, tenuti dal nostro coro “To be choir” insieme al trio d’archi Trio Mariquita, abbiamo pensato di replicare l’esperienza con un concerto che spazia dai brani natalizi al repertorio gospel, pop e soul” dice Valentina Cortesi, direttrice e voce solista del coro. Il ricavato del concerto sarà devoluto in beneficenza a due associazioni ravennati che sostengono i bambini malati di cardiopatie congenite e di tumore: “Piccoli grandi cuori” ed “A.G.E.O.P”.

La serata ha il Patrocinio del Comune di Ravenna ed è in collaborazione con “Linea Rosa”. Il To be choir è composto da 25 elementi con Valentina Cortesi alla direzione coro e voce solista ed è accompagnato da una band di musicisti professionisti e docenti del Centro Mousikè: Giovanni Sandrini – chitarra, Enrico Ronzani – pianoforte, Gianluca Nanni – batteria, Rodolfo Valdifiori – basso, Alessandro Scala – sax, Elisa Floridia – viola, Nicoletta Bassetti – violno, Piergiorgio Anzelmo – violoncello. La serata sarà presentata da Giorgia Massaro.

I biglietti hanno un costo di 12 euro e sono acquistabili presso il Centro Mousikè, a Ravenna Via Lago di Como 27/a – tel 333.6658687 oppure in prevendita su: bit.ly/concertoangel.