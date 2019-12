All’Alighieri di Ravenna Erika Crinò per il Progetto Oncologico in Tanzania dell’Associazione Tison

Martedì 17 dicembre alle 20.30, nella sala A. Corelli del Teatro Dante Alighieri di Ravenna, la pianista Erika Crinò si esibirà con un Concerto per pianoforte con in programma le musiche di Chopin, Ravel e Debussy. L’intero ricavato andrà a favore del Progetto Oncologico in Tanzania portato avanti dall’Associazione Vittorio Tison, IRST IRCCS e Istituto Oncologico Romagnolo a Mwanza, presso l’Ospedale Bugando Medical Center, dove è operativa l’Oncologia Medica e la struttura di Radioterapia. Il Concerto, che gode anche del patrocinio dell’Ausl Romagna, è aperto al pubblico e ad offerta libera. Sarà un’occasione importante, perché permette di sostenere i progetti volti ad aiutare sempre più bambini e famiglie colpite dal cancro in Africa.