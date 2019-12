‘Aspettando il Natale’: nella parrocchia di San Vittore il coro ravennate Chorus Fantasy

Sabato 14 dicembre la parrocchia di San Vittore ospiterà il concerto per coro e solisti “Aspettando il Natale”, protagonista il coro ravennate Chorus Fantasy e con la partecipazione dal quintetto vocale Euforia. La formazione corale, attiva a Ravenna dal 2015 e diretta da Annalisa Gardella, propone un repertorio che, partendo dai più celebri successi tratti dai musical – come “Seasons of love” da “Rent”, “From now on” e “This is me” tratti dal pluripremiato “The greatest showman” o il medley da “Mamma Mia” su musiche degli Abba – spazia nel rock e nel pop, interpretando – fra gli altri – brani di Leonard Cohen, Elton John e i Queen.

Il quintetto vocale Euforia è un gruppo tutto al femminile, formato da giovanissime voci che vantano comunque una lunga esperienza nel mondo del canto corale e solistico. Nel loro repertorio, hit di musica leggera e d’autore, colonne sonore e brani cantautorali. Non mancheranno, naturalmente, le note di alcuni fra i più celebri brani natalizi, per condividere con il pubblico la gioia per l’arrivo del Natale e gli auguri per le festività.

L’ingresso alla serata è a offerta libera.