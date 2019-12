Continuano gli eventi natalizi a Lugo con la mostra-mercato “Dona”

Sabato 14 dicembre nuovo appuntamento con i mercatini natalizi di Lugo. “Siamo veramente contenti di come sta andando finora” commenta Cristiano Cavolini, presidente della Pro Loco. Si avvicina il Natale e continua Dona, ovvero la proposta dei Mercatini di Natale portata avanti dalla Pro Loco Lugo con il patrocinio del Comune di Lugo. Una proposta, quella della mostra-mercato dell’articolo natalizio e da regalo, che attraversa in pratica tutto il mese di dicembre e che, dopo l’esordio di domenica 1 e il successo del primo weekend del 7 e 8, torna sabato 14 dicembre, sempre dalle 10 alle 19, sotto le logge del Pavaglione, con il suo nutrito gruppo di hobbisti, artisti, commercianti e produttori, che proporranno prodotti tipici dell’enogastronomia del territorio, oggettistica, artigianato tipico ed artistico, ceramiche, giocattoli.

È una formula molto semplice ma che funziona: il riscontro di presenze e di pubblico nelle tre precedenti giornate gratifica lo sforzo organizzativo dei volontari della Pro Loco e il lavoro degli espositori. “Siamo contenti della riuscita dei mercatini finora – sottolinea Cristiano Cavolini, presidente della Pro Loco – sia perché davvero tanta gente li ha frequentati sia perché nessun posto disponibile per i commercianti e i produttori è rimasto vuoto! Siamo molto contenti di continuare: ci aspettiamo due sabati pieni e intensi. Le esperienze passate ci confermano che qui si possono veramente trovare doni particolari e unici e idee regalo davvero originali”. Come nelle precedenti giornate, sarà in funzione in piazza Martiri la Giostra di Natale. I Mercatini poi si chiuderanno sabato 21 dicembre.