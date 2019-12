Il liceo Artistico Nervi-Severini di Ravenna apre entrambe le sedi agli alunni delle scuole medie

Sabato 14 dicembre 2019, dalle 15 alle 19, il liceo Artistico Nervi – Severini, apre le porte di entrambe le sedi presentandosi agli alunni delle scuole medie di Ravenna e provincia. Il liceo afferma che i genitori e i ragazzi potranno conoscere da vicino una scuola che propone un’offerta formativa al passo con i tempi, grazie alle nuove metodologie, ad una didattica laboratoriale, al coinvolgimento dell’interesse e dell’attenzione dei più giovani.

L’appuntamento prevede una prima presentazione nell’Aula Magna del liceo in via Tombesi dall’Ova alle 15,15. La seconda presentazione, invece, inizia alle ore 16,15. Il pomeriggio prevede inoltre le visite condotte da studenti e docenti nella sede in via Tombesi dall’Ova e nella sede in via Pietro Alighieri.

Dal liceo sottolineano che gli studenti del Liceo guideranno i genitori e figli tra gli spazi, le aule, i laboratori; esporranno la loro esperienza mostrando i lavori eseguiti in questi anni recenti. Ai genitori saranno spiegate, in particolare, le peculiarità del biennio e le caratteristiche dei quattro indirizzi del triennio: grafica, audiovisivo multimediale, arti figurative, architettura e ambiente, validi, oltre che per l’inserimento in impieghi pubblici e/o privati, anche per l’accesso a tutte le facoltà universitarie e alle accademie.