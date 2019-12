Ravenna, al villaggio di Natale di A.D.V.S. laboratori per bambini e la magia di Sughero

Sabato 14 dicembre proseguono le iniziative al Villaggio di Natale di A.D.V.S. Ravenna con lo spettacolo di Officina della Musica, alle 15.30, che animerà la piazza con tanta musica e allegria. Il pomeriggio di domenica 15 invece ci saranno i laboratori per tutti i bimbi e la distribuzione dello zucchero filato. Gli eventi proseguiranno sabato 21 alle 15.30 con la magia di Sughero che farà emozionare grandi e piccini.

Domenica 22 sempre alle 15.30 movimenteranno la piazza gli Sciucarèn e i ballerini Romagnoli del Gruppo Folk Italiano “alla Casadei”. Martedì 24 in occasione delle Vigilia, dalle 15, ci sarà Babbo Natale in persona che accoglierà tutti i bambini che si fermeranno in piazza, in più per tutto il pomeriggio pop corn e zucchero filato.

Giovedì 26, per Santo Stefano, il villaggio resterà aperto con i laboratori per i più piccoli e i pop corn per tutti. Sabato 28 dicembre si replicheranno i laboratori per i bambini e la distribuzione dello zucchero filato. Domenica 29 dicembre grande festa con il ritorno delle fontane piro-danzanti, che alle 18.30 illumineranno piazza San Francesco con i giochi d’acqua, musica e fuoco.

Sabato 4 gennaio 2020 tornano i laboratori per i bambini con la ricca merenda di pane e Nutella per tutto il pomeriggio. Fino ad arrivare al gran finale di lunedì 6 gennaio: Advs chiuderà queste festività con l’estrazione della lotteria della Befana 2020 alle ore 16.30, che quest’anno ha messo in palio come primo premio una fantastica FORD FIESTA bianca, 5 Porte, benzina1.1 CV. In più premi fino al 16° estratto. Il Villaggio di Natale terrà compagnia ai ravennati tutti i pomeriggi, offrendo vin brulè, thè caldo, panettoni, dolci, ma anche tanta musica, gadget e palloncini colorati per i più piccoli. Come sempre sarà tutto a offerta libera e il ricavato verrà utilizzato per la promozione della donazione del sangue.

Per maggiori informazioni e per restare costantemente aggiornati visitate il sito www.advsravenna.it oppure la pagina Facebook ADVS Ravenna.